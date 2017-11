Minister: Sagsbehandlere spilder årligt 1,4 mio. arbejdstimer

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har startet motorsaven og er klar til at rydde op i junglen af regler, som i årevis har været udskældte af såvel kommunerne, de ledige og ikke mindst af virksomhederne.



Nu skal "Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats" skrives helt om, og det skal være lettere at finde rundt i de nye regler, erklærer ministeren, der med fremlæggelsen onsdag formiddag undstreger, at kommunerne med udspillet får mulighed for at frigøre store summer.



"Kommunerne får en langt større frihedsgrad, når vi tager et opgør med det vildtvoksende regelbureakrati. Kommunerne og medarbejderne i jobcentrene skal vi vise større tillid, og så skal vi sikre, at de kan bruge kræfterne på at skaffe folk beskæftigelse."



Nye regler skal ifølge ministeren sikre, at socialrådgiverne bruger mere tid på klienterne og mindre tid på papirnusseri. I dag spilder kommunale sagsbehandlere ifølge ministeren 1,4 mio. arbejdstimer på de komplekse og rigide regler, og det giver et kæmpe potentiale:



"I dag bruger en sagsbehandler alt for mange minutter på en time på at lave opgørelser og fortegnelser, der i bund og grund ikke bringer de ledige tættere på arbejdsmarkedet. Med den forenkling, vi lægger op til, vurderer vi, at der vil blive frigjort 1,4 mio. arbejdstimer på landsplan. Det svarer til 1000 medarbejdere. Afhængigt af vurderingen i kommunerne vil de timer kunne gå til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet eller på andre områder, hvor kommunerne vurderer, at det vil være bedst. I nogle kommuner kan der blive brug for at ansætte flere socialrådgivere. I andre kan forenklingen gøre, at der er behov for færre."



Ifølge Troels Lund Poulsen er der aldrig tidligere taget så hårdt fat i området som med den omlægning, regeringen nu lægger op til.



"Det er et historisk udspil. Vi har aldrig nogensinde før frigjort så mange kræfter administrativt på et udspil på beskæftigelsesområde, som vi gør nu. Den håndsrækning, vi nu giver til kommunerne, vil sikre dem mulighed for en mere balanceret tilgang. Her kan de bruge flere kræfter på nogle af dem, der er længere væk fra arbejdsmarkedet."



Her på kanten af kommunalvalget ser Troels Lund Poulsen ikke manøvren som et forsøg på at tage noget fra kommunerne. Tvært imod understreger han, at KL selv har spillet ind med forslag til forbedringer, som regeringen har lyttet til:



"Ikke mindst KL har bidraget kraftigt til. KL har været meget aktiv i at formulere, hvad de ønsker, og det har vi lyttet til."



Kan nogle af de 1000 medarbejdere undværes på jobcentrene – eller skal de blot bruges på den tungeste del af de ledige, dem der er længst fra arbejdsmarkedet?



"Det kommer an på, hvem man taler om. I nogle kommuner kan jobcentre sagtens effektiviseres. I andre kommuner kan det være aktuelt at opprioritere med de ressourcer, der frigives. Det kan eksempelvis være at ansætte flere socialrådgivere for at hjælpe dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Så man kan ikke sige, at alle kan effektivisere og tage en gevinst hjem. Der vil være kommuner, der har brug for at investere penge i beskæftigelsesområdet. Og det gode budskab vil være, at når det lykkes at få folk i job, kommer pengene igen."



Foruden kommunerne har en række andre aktører givet input til processen. Herunder Socialrådgiverforeningens formand, Majbrit Berlau – har du lyttet til hende?



"Det synes jeg, at vi gør. I dag er medarbejderne dynget til i bureakrati og regler, som de ikke kan se meningen med. Vi lægger op til en større frihed for de medarbejdere og for kommunerne. Så på den måde kommer vil Berlau i møde. Og så lægger jeg op til – men det er en kommunal diskussion – at man i de kommuner, hvor man mangler nogle fageksperter eller større grad af faglighed, at her frigives midler, der kan investeres målrettet i at hjælpe de mennesker, der har behov for det. Det må kommunerne tage på sig, og det vil jeg holde under nøje observation, hvis det lykkes at gennemføre vores udspil. Den frihed, der gives til kommunerne, skal ikke være en frihed, der betyder, at mennesker bliver glemt i systemet. Det hverken kan eller vil jeg acceptere."



Har du en forventning om, at udspillet vil blive blåstepmpet af de andre partier i Folketinget?



"Jeg har ikke lavet et politisk forlig, inden vi præsenterer udspillet onsdag. Nu skal vi først folde planen ud. Men jeg har noteret mig, at de fleste partier har holdt taler på partiformandsniveau om vigtigheden af, at man viser større tillid til de offentlige ansatte, og at man tager et opgør med det bureakrati, som de fleste partier ønsker at gøre noget ved. Derfor er det min klare forhåbning, at vi kommer i mål med en ambitiøs omlægning, der er baseret på tillid til at kommunerne godt ved, hvad borgerne har brug for."



Bliver der behov for færre ansatte i de kommunale jobcentre med dette udspil?



"Det vil jeg ikke lægge mig fast på. Jeg har stor respekt for det kommunale selvstyre. Man bliver nødt til at finde ud af, hvilke kompetencer, der er brug for i fremtiden. Nogle steder vil der kunne frigives ressourcer bistået af, at der for tiden er færre ledige at administrere. Omvendt ved vi også, at nogle af de kommuner, der har investeret i at gøre noget ekstraordinært for borgere på overførselsindkomst, de får pengene tilbage mange gange med den afsmittende effekt fra en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for den enkelte borger."



Hvad er succesparameteret for de nye regler?



"Mit succesparameter er, at vi får færre mennesker på offentlig forsørgelse. Det skal udspillet give kommunerne muligheden for. Samtidig skal kommunerne ikke længere hele tiden kunne pege på staten og regelbureakratiet som forklaring på, at det er umuligt at gøre mere for at få ledige i beskæftigelse."