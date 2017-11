Carl Holst (V) fik hjælp af Kommunernes Landsforening, KL, i sin private strid med Region Syddanmark. Det skriver TV2, der tirsdag aften viser dokumentaren "En rigtig møgsag" om sagen.



Ifølge TV2 fik Carl Holst bistand fra KL i 2015, på trods af at han på det tidspunkt ikke var tilknyttet hverken region eller kommune.



- Det hører jo ingen steder hjemme. Carl Holst har en privat sag kørende med Region Syddanmark, og den har KL jo ingen verdens andel i og skal ikke blandes ind i det.



- Hvis man har ydet juridisk bistand, er det jo helt ude i hampen, siger Jesper Kiel, bestyrelsesmedlem i KL og medlem af byrådet i Svendborg, til TV2.



Carl Holst var regionsrådsformand i Region Syddanmark fra 2007 til 2015, hvor han blev valgt til Folketinget for Venstre.



Her forlod han dog posten efter en stribe sager, hvor regionen havde afholdt udgifter til ting som medietræning, dobbeltaflønning og løn til en ansat, der arbejdede for Carl Holsts valgkampagne.



Det førte til, at Region Syddanmark åbnede en sag mod Carl Holst, hvorefter han ifølge TV2 henvendte sig til KL-direktør Kristian Wendelboe for at få rådgivning.



Regionen har siden hen valgt ikke at rejse en erstatningssag mod Carl Holst.



En tidligere medarbejder i KL fortæller til TV2, at han blev sat til at hjælpe Carl Holst. Ordren kom ifølge medarbejderen fra Kristian Wendelboe.



- Jeg følte, jeg var nødt til at gøre, hvad min chef sagde, selv om jeg vidste, det lå uden for KL's interesser, siger han til TV2.



KL-medarbejderen vurderer selv, at hans hjælp svarer til, at Carl Holst af egen lomme skulle have betalt for 150 timers arbejde.



Kristian Wendelboe afviser over for TV2, at han skulle have sat ansatte til at hjælpe Venstre-politikeren.



- Jeg har ikke givet en ordre om at yde personlig juridisk rådgivning til Carl Holst. Det ligger ikke inden for KL's virke – og interesse.



- Jeg kan slå helt fast, at der ikke er foregået personlig, juridisk rådgivning til Carl Holst på min ordre, skriver Kristian Wendelboe i et indlæg på KL's hjemmeside.



Professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, undrer sig over Kristian Wendelboes ageren.



- Det kan i nogle øjne godt se ud som en vennetjeneste. Det kan man ikke udelukke, at nogle føler.



- Kristian Wendelboe burde være klar over, at det kunne se dårligt ud at hjælpe Carl Holst, som han kender i forvejen, siger han til TV2.



Den tidligere regionsrådsformand tog orlov efter skandalerne i 2015, men vendte i 2016 tilbage i Folketinget, hvor han blandt andet er kommunalordfører for Venstre.



Carl Holst ønsker ikke at kommentere sagen over for Ritzau, men henviser til sin advokat, da sagen drejer sig om juridisk rådgivning.



