DF-formand tvivler på finanslov inden kommunalvalg

Relateret indhold Artikler

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, tvivler på, at finansloven lander inden kommunalvalget i næste uge 21. november.



Det siger han, inden han går ind til dagens forhandlinger om næste års finanslov, som tirsdag har fokus på sundhed og ældre.



- Vi skal ikke være slaver af en kommunalvalgsdato, i forhold til hvornår vi skal være færdige. Vi skal gøre vores arbejde ordentligt.



- Det er klart, at i forhold til de helt store ting begynder det at være meget svært at forestille sig, at vi er færdig før kommunalvalget, siger han.



Sundhed og ældre er to af Dansk Folkepartis mærkesager, og partiet har denne gang fokus på, at de penge, der findes, også gavner mest muligt ude i kommunerne, der forvalter området.



- I takt med at der kommer stadig flere demente også på vores plejehjem, er der behov for, at der er flere til at hjælpe.



- Det er et problem i dag at skaffe penge til det og at sikre, at tilstrækkelig mange unge søger ind på sosu-uddannelserne. Den service, vi yder for vores medborgere, er stadig mere skævvredet i landet, siger DF-formanden.



Dansk Folkepartis holdning er, at det er svært at adskille forhandlingerne om en skattereform og finansloven for næste år.



Hvis regeringen vil give skattelettelser i skattereformen, skal der være garanti for, at der er penge nok til velfærd. Derfor er målet at lande tingene samtidig.



- Tingene er meget integreret i hinanden. Det er svært at forestille sig, at man laver store aftaler om skattepolitikken, inden man kan sikre sig, at der er penge nok til den velfærd, der skal være, siger han.



/ritzau/