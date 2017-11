Pris på mandler tager et smut ned uden nøddeafgift

Relateret indhold Artikler

Afgifter på flere forbrugsvarer forsvinder. Det står klart, efter regeringen sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale søndag blev enige om et nyt erhvervsudspil.



En af de mere imødesete afgiftslettelser kommer på nødder. Her har nøddeafgiften blandt andet været med til at presse prisen på mandler, valnødder og peanuts op.



Men fra 2020 er nøddeafgiften en saga blot.



Det betyder, at et kilo mandler uden skal bliver 38,66 kroner billigere ifølge beregninger fra Skatteministeriet.



Samtidig falder kiloprisen for valnødder uden skal med 25,33 kroner, mens kiloprisen for saltede peanuts og hasselnødder falder med henholdsvis 15,33 og 12,33 kroner.



Dermed kan danskerne se frem til at slippe lidt billigere, når de knasende snacks skal indkøbes.



Men afgiftslettelsen kommer ikke kun danskerne til gode. Hos Coop, der blandt andet står bag butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen og Fakta, jubler man også.



- Vi er meget begejstret. Det har vi ønsket i mange år, siger informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen.



Han forventer, at salget af nødder vil stige i takt med, at nøddeafgiften halveres i 2018 og helt afskaffes i 2020.



- Det er meget prisfølsomme varer. Vi har tidligere set, at salget er faldet, når priserne skrues op.



- Når der så kommer så store prisfald, som afgiftslettelserne medfører, så vil danskerne købe væsentligt flere nødder og mandler i vores butikker, siger Jens Juul Nielsen.



Ifølge ham kommer priserne i Coops butikker til at følge afgiftslettelserne en til en.



Det vil sige, at når afgifterne på et kilo mandler falder med 38,66 kroner, så vil prisen i butikken også gøre det.



Så en pose mandler, der lige nu koster 28,95 kroner, vil i 2020 koste 23,13 kroner, fastslår Jens Juul Nielsen.



Coops butikker vil ifølge ham ikke runde den pris hverken op eller ned, men altså holde den på det lidt skæve tal 23,13.



Nøddeafgiften har eksisteret siden 1922. Dengang kategoriserede staten nødder som en luksusvare på lige fod med vingummi, chokolade, konfekt og lignende.



/ritzau/