Frank Jensen frygter at blive taget for givet af vælgerne

Hvis du vil have en socialdemokrat i overborgmesterkontoret, så stem på en socialdemokrat.



Sådan lyder opfordringen fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), efter at en Gallup-måling for Berlingske med kun en uge til kommunalvalget tyder på den ringeste opbakning til S i hovedstaden i 100 år.



Han læser nemlig målingen som et tegn på, at københavnerne, der har haft en S-politiker som øverste borgmester i 114 år, er begyndt at tage hans parti for givet.



- Man kan jo godt forstå, at nogle tænker, at vi er så sikre, at man godt kan bruge sin stemme til at tone Socialdemokratiet i den ene eller den anden retning, siger Frank Jensen.



- Det er jo farligt. For på et eller andet tidspunkt er vi jo ikke så store, at vi er det naturlige parti til at sidde i det kontor.



I Gallup-målingen ligger Enhedslisten til 19,1 procent af stemmerne i København, mens Socialdemokratiet står til 23,6 procent. Alternativet får opbakning fra 9,3 procent.



- København er stadigvæk en knaldrød by med omkring 70 procent af vælgerne, der stemmer i den røde blok. Så det er en intern forskydning, hvor Socialdemokratiet over de seneste valg har afgivet stemmer til dem i vores egen blok, konstaterer Frank Jensen.



Han vil ikke komme med konkrete "advarsler" til vælgerne om, hvad der vil ske, hvis S mister overborgmesterposten.



- Man må ikke true vælgerne. Men jeg kan bare oplyse vælgerne om, at hvis Socialdemokratiet ikke længere er det største parti, begynder det at blive svært at se, at Socialdemokratiet kan erobre overborgmesterposten.



- Vi bliver lidt taget for givet. At det er en naturlig ting. Men det er farligt. Alle troede, at demokraterne var sikre på at vinde valget i USA. Det blev Trump. Hvem havde forestillet sig det? Jeg havde ikke, siger Frank Jensen.



/ritzau/