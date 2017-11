Medie: Macron ønsker Vestager i spidsen for EU-Kommissionen

I 2019 skal EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, være spidskandidat som ny formand for EU-Kommissionen i stedet for Luxembourgs Jean-Claude Juncker.



Det mener den franske præsident, Emmanuel Macron, ifølge det internationale medie Politico.



De citerer "tre højtstående embedsmænd" i EU-Parlamentet.



Vestagers problem er, at hun kommer fra Det Radikale Venstre, som i EU-Parlamentet sidder i den liberale Alde-gruppe sammen med Venstre.



De Liberale er kun fjerdestørst i EU-Parlamentet efter to konservative grupper samt Socialdemokraterne.



- Macron har orienteret visse personer om det, blandt andet Joseph Daul, siger en højtstående embedsmand til Politico.



Der henvises til formanden for Det konservative Europæiske Folkeparti.



I 2016 oplyste Juncker, at han ikke genopstiller som formand i 2019. Vestager betegnes som "EU's stærkeste kvinde". Hun har gode chancer for at afløse ham og menes interesseret i posten.



Hun kan formentlig vente kamp fra EU-kommissærerne Jyrki Katainen, Pierre Moscovici og Michel Barnier, som forhandler det britiske farvel til EU, Brexit, med Storbritannien.



- Macron er oplagt interesseret i Vestager, siger Pieyre-Alexandre Anglade, som sidder i parlamentet for Macrons parti, En Marche.



- Hun gør det glimrende. Hun er den mest synlige EU-tilhænger. Hun er kvinde. Hun har succes i sager, som Macron har interesse for. Og hun har sat gang i EU på mange områder, hedder det.



Macron kan ifølge Anglade også finde på at støtte Aldes leder, belgieren Guy Verhofstadt.



Vestagers EU-kabinet vil ikke kommentere sagen.



De Radikales EU-parlamentariker, Jens Rohde, som er afhopper fra Venstre, har ikke drøftet sagen med hende. Han udtaler sig dog alligevel til Politico:



- Margrethe Vestager er topkvalificeret som politiker. Det er på tide, at Europa finder en formand, som kan få vort fælles projekt til at stråle. Endelig er det på tide at få en kvindelig formand, siger Jens Rohde.







/ritzau/