Venstre: S-plan for velfærd er dækningsløs check

Socialdemokratiet lover velfærd til højre og venstre, men sender regningen ubetalt videre.



Det mener Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, om Socialdemokratiets plan "Velfærd først" til kommunal- og regionsvalget.



- Jeg er glad for, at Jacob Haugaards politiske karriere ikke har været forgæves. Det minder lidt om "Medvind på cykelstierne" og "Bedre vejr", siger Jakob Ellemann-Jensen.



- Nu har man præsenteret alle de gode ting, man vil. Alle de penge, man gerne vil bruge. Så venter jeg på bind II: Hvor skal pengene komme fra? Det svarer man ikke på. Det er en opremsning af generelle floskler.



I den nye plan "Velfærd først" vil Socialdemokratiet have bedre ældrepleje, flere almene boliger, opgør med parallelsamfund, bedre dagtilbud og bedre klimasikring af kyster.



- Det er jo ikke noget, nogen mennesker er uenige i. Så jeg venter på, at man gider bruge lidt tid på at blive bare en anelse konkret, siger Jakob Ellemann-Jensen.



S-formand Mette Frederiksen siger, at "fællesnævneren for alle fem regioner og 98 kommuner er velfærd".



Hun mener, at regeringen vil "skære ned på velfærden" for at "få råd til at sænke skatten for dem, der i forvejen har mest".



Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, roser S-planen.



- I Dansk Folkeparti er vi helt enig med Mette Frederiksen i, at velfærd er vigtigst. Man kan være glad for, at Mette Frederiksen nu synes det samme som Dansk Folkeparti, siger Peter Skaarup.



- I fire år var hun i en regering, som skar meget ned. I kommunerne var der minusvækst. I Dansk Folkeparti prøver vi at sikre velfærden i finanslovsforhandlingerne.



I kommunerne vil DF forsvare velfærden sammen med S eller V.



S-planen er ikke en dækningsløs check, mener Peter Skaarup.



- Der er midler til rådighed for bedre velfærd. Men det kræver selvfølgelig, at vi ikke bruger dem på skattelettelser. Dér tror jeg, at vi er mest enige med Mette Frederiksen, siger han.



