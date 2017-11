Dyre kuglepenne, middage, ferier og sommerhuse.



Ifølge TV2 har en tidligere ansat i Kommunernes Landsforening (KL) haft et massivt overforbrug for den private interesseorganisations penge.



Og selv om KL er en privat organisation, som dermed selv kan beslutte, hvad medarbejderne kan bruge penge på, har organisationen alligevel en stærk moralsk forpligtelse, fordi den til dels er finansieret af skattekroner.



Det vurderer professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.



- Nu er KL jo ikke en tilfældig bridgeklub, hvor medlemmer har betalt med skattepligtige penge og kan bruge dem på rejser, og hvad de ellers har lyst til, siger han.



- Det er skattepenge, som kommunerne har betalt til KL for at varetage kommunernes interesser. Og derfor kan man vælge at sige, at KL skal forvalte deres penge, som kommunerne også skal.



KL er til dels finansieret af det kontingent, som de 98 kommuner betaler, og dels af egen indtjening, som kommer fra temadage, kurser, konferencer og rådgivning.



Ifølge TV2 har den tidligere højtstående medarbejder blandt andet købt Mont Blanc-kuglepenne for 90.000 kroner og lejet tre sommerhuse på Bornholm under Folkemødet for 30.000 kroner.



Spørgsmål: Er det din vurdering, at eksempelvis Mont Blanc-kuglepenne er inden for rammen for, hvad en KL-medarbejder kan tillade sig at købe?



- Det er jo et skriveredskab, som ganske vist er væsentligt dyrere end en blyant, men det må man gerne afholde og trække fra, når man er privat virksomhed, hvis man mener, at medarbejderne skal have den slags, siger Per Nikolaj Bukh.



- Men så er der også en moralsk del af det. Og der er det min opfattelse, at kommunerne mener, at KL skal anvende de samme regler for rejser og des lige som kommunernes egne medarbejdere, siger han.



KL-direktør Kristian Wendelboe fortæller, at man i direktionen forsøger at sende et signal til medarbejderne om, at de grundlæggende skal opføre sig på nogenlunde sammen måde som kommunale medarbejdere.



- Alle, der har været forbi KL, ved, at vi har plastikkrus til vores frugt, og at vi ikke har et eksorbitant udgiftsniveau. Det er jo fordi, vi prøver at respektere, at vi er finansieret af kommunerne, siger Kristian Wendelboe.



- Men der er jo den forskel, at vi er en interesseorganisation. Folk herinde skal tale med folk, invitere dem ud på middage og give en øl i baren, hvis det er det, der skal til for at få folk i tale. De lever af at forsøge at påvirke med kommunernes sag i sigte, siger han.



