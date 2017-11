Mette Frederiksen prædiker velfærd først men giver ingen garantier

En uge før, danskerne skal stemme til kommunal- og regionsvalget, lancerer S-formand Mette Frederiksen Socialdemokratiets valggrundlag, "Velfærd først".



"Fællesnævneren for alle fem regioner og 98 kommuner er velfærd. I hverdagen er det i kommunerne og regionerne, slaget om velfærden står."



"Derfor går vi i samtlige kommuner og regioner til valg på, at vi prioriterer velfærd, før vi prioriterer skattelettelser," siger hun.



I valggrundlaget advarer oppositionslederen mod, at regeringen vil "skære ned på velfærden" for at "få råd til at sænke skatten for dem, der i forvejen har mest".



Men kommuner har ingen magt over fordelingen af skattelettelser - det afgøres alene på Christiansborg. Derfor kritiseres S-formanden for at trække landspolitik ned over kommunalvalget.



Men tingene hører uløseligt sammen, lyder hendes svar:



"Når der kommer flere ældre, skal der også bruges flere penge på ældrepleje. Og når regeringen ikke vil afsætte penge, bliver det et anliggende for kommunerne, for så skal de spare."



Men du medgiver vel, at kommunalpolitikere ikke afgør, om skatten skal lettes i toppen?



"Det er et anliggende for Folketinget, men tingene hænger jo sammen. Jo større socialdemokratisk mandat vi får i kommuner og regioner, jo stærkere mandat har vi for eksempel også i forhandlinger over for regeringen."



I 2012 var Mette Frederiksen selv med til at give topskattelettelser, da SRSF-regeringen hævede grænsen for, hvornår man skal betale topskat.



Adspurgt om det så skal rulles tilbage, hvis hun bliver statsminister, når nu hun altid sætter velfærd først, svarer partiformanden, at der er stor forskel på, om man flytter grænsen eller sænker satsen:



"Og så stod vi også i en økonomisk krise, hvor der skulle sættes gang i økonomien. Nu er vi i den situation, at vi har penge at gøre godt med."



"Og der står vi så over for et valg: Skal de bruges på topskattelettelser eller velfærd? Der vælger vi velfærd."



Mette Frederiksen forsikrer, at "uanset hvor i landet man bor, kan man altid stole på, at Socialdemokratiet sætter velfærden først". Men siden seneste kommunalvalg har syv S-borgmestre mindst én gang givet skattelettelser.



Er det bevis på, at der er råd til både velfærd og skattelettelser, eller har dine partifæller forringet velfærden?



"Der er jo forskel på kommunerne, og lur mig, om der ikke også i nogle af de kommuner, du nævner, er indgået brede aftaler, hvor der som et samlet kompromis så er givet skattelettelser."



"Det har jeg selvfølgelig tillid til, at man gør, som det er bedst i de enkelte kommuner."



Så det kan altså godt være, S-borgmestre igen giver skattelettelser, selv om I går til valg på "velfærd først"?



"Vi er jo et parti, der samarbejder med andre partier og indgår de nødvendige politiske kompromiser. Det er det vilkår, der gælder i dansk politik."



