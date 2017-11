Der hænger valgplakater overalt, og kandidaterne til kommunalvalget er på gaderne for at dele valgpjecer ud og tale med vælgerne.



Men når en kandidat virkelig skal forsøge at kapre stemmer, er Facebook det mest benyttede værktøj til den mission, viser Ritzaus kandidatrundspørge.



3948 kandidater har besvaret rundspørgen.



Ved spørgsmålet om benyttede værktøjer i valgkampen har kandidaterne kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder.



84 procent svarer Facebook.



79 procent svarer valgplakater og deltagelse i debatmøder, mens 78 procent svarer uddeling af valgpjecer.



Det er de fire klart mest benyttede værktøjer blandt kandidaterne i valgkampen.



/ritzau/