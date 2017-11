Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford stiller op til den amerikanske kongres i Massachusetts. Det annoncerer han i en video.



Rufus Gifford stiller op i delstaten Massachusetts' tredje "Congressional District". Vinder han, vil han blive medlem af underhuset i den amerikanske kongres, Repræsentanternes Hus.



- Som mange af jer vågnede jeg for et år siden chokeret og hjerteknust af valget af Donald Trump.



- Som en, der har arbejdet for Barack Obama i 10 år er tanken om, at det historiske eftermæle inden for ting som sundhed, klima og lighed var truet, ødelæggende.



- Så jeg vidste, at det var på tide at komme ind i kampen. Derfor annoncerer jeg nu mit kandidatur til Massachusetts' tredje "Congressional District", siger Rufus Gifford.



Rufus Gifford var ambassadør i Danmark fra 2013 til 2017, hvor hans embedstid løb ud sammen med daværende præsident Barack Obamas.



Rufus Gifford fik posten, da han havde været en del af Barack Obamas præsidentkampagne.



I Danmark fokuserede Rufus Gifford meget på at deltage i den offentlige debat, ligesom han stillede op til utallige arrangementer, interviews og tv-programmer.



Specielt Rufus Giffords åbne homoseksualitet var et fokuspunkt, og han talte og deltog hvert år i Pride-paraden i København.



Rufus Gifford har længe været rygtedes at gå ind i amerikanske politik. Noget han både har bekræftet og afvist.



- Jeg stiller op, delvist fordi jeg føler, at folk har mistet troen på og tilliden til politik. Tillid, vi desperat har brug for at genopbygge, siger Rufus Gifford i videoen.



Rufus Giffords efterfølger som ambassadør i Danmark er Carla Sands. Hun blev udpeget i oktober, efter at posten, som mange andre under præsident Donald Trumps administration, ikke blev besat hurtigt efter tiltrædelsen.



