Det er ikke bare nødder og te, der med en ny politisk aftale bliver billigere.



Det gør alkoholsodavand også, og det ærgrer Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.



- Danske unge er i forvejen de unge i Europa, der drikker absolut mest. Da alkoholsodavand er et produkt, der henvender sig mest til unge mennesker, er det rigtig problematisk, at man gør det endnu billigere, siger han.



Regeringen indgik søndag aftale med Dansk Folkeparti og De Radikale om en erhvervspakke, der sænker og afskaffer 65 forskellige afgifter og afgiftssatser med i alt 720 millioner kroner.



Blandt andet afskaffes en tillægsafgift på alkoholsodavand.



Det er endnu uvist, hvor meget prisen på en alkoholsodavand vil falde. Men Lægeforeningens formand er overbevist om, at der samlet set vil blive solgt mere end nu.



- Det er overordentligt veldokumenteret, at selv små prisfald fører til højere forbrug af alkoholprodukter, siger Andreas Rudkjøbing.



Det politiske flertal ønsker med pakken at flytte handlen fra grænsebutikker til den danske detailhandel.



Men Lægeforeningens formand forventer, at vi samlet set vil opleve et stigende salg.



- Det er ikke alle, der ligger og kører over grænsen for at købe de her produkter. Mange af dem købes i kiosker om natten. Nu bliver de billigere, og derfor tror jeg, at der samlet set vil blive indtaget mere alkoholsodavand.



Han hæfter sig også ved, at planlagte prisstigninger på slik og vin rulles tilbage.



- Samlet set er det en ganske kynisk kalkulation, hvor man i vækstens navn sænker priserne på alkohol, vin og slik med den konsekvens, at der indtages mere.



- Det er ærgerligt, at væksten og handel endnu engang trumfer hensynet til folkesundheden, siger Andreas Rudkjøbing.



Lægeforeningen foreslog i sidste uge, at staten fastsætter mindstepriser på alkohol, så der laves en nedre grænse for priserne på eksempelvis øl og spiritus i butikker og kiosker.



