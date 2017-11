Spaniens premierminister beder indtrængende virksomheder blive i Catalonien

Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, rettede søndag en indtrængende opfordring til virksomheder og erhvervsledere i Catalonien om ikke at forlade regionen.



Det sker, efter at hundredvis af selskaber har flyttet deres juridiske hovedkvarter fra Barcelona på grund af politisk usikkerhed og frygt for at miste adgangen til EU's indre marked.



Det er første gang, Rajoy besøger Catalonien, efter at den nationale regering har indført direkte styre.



"Jeg beder alle virksomheder, som arbejder, eller som har arbejdet i Catalonien, om at blive i regionen," siger den spanske premierminister, som var i Barcelona, dagen efter at hundredtusinder gik på gaden i regionen for at kræve deres politiske ledere frigivet.



Rajoy besøger regionen som led i den igangværende valgkamp forud for valget i regionen 21. december. Rajoy holdt dog under besøget en lav profil, og der var ingen større offentlige arrangementer i hans program.



Det er to uger siden, at Rajoy udskrev valg efter at have afskediget den catalanske leder, Carles Puigdemont, og hans regering. Desuden blev det regionale parlament opløst, og nyvalg blev udskrevet.



Catalanernes drøm om løsrivelse har bekymret i EU, hvor man i forvejen er udfordret af briternes brexit. Også andre regioner ønsker løsrivelse.



Den catalanske præsident, Carles Puigdemont, flygtede til Belgien efter sin afskedigelse.



Spanien har udsendt en arrestordre på Puigdemont. Men sagen er ikke afgjort.



