Flere EU-lande stritter imod kamp mod skattely

EU-landene er klar til en fælles front mod skattely. Sådan lyder det udadtil, men når der forhandles bag lukkede døre, er der flere lande, der spænder ben for tiltag mod skattely.



Det skriver Politiken, der er kommet i besiddelse af tyske embedsfolks referater fra fortrolige forhandlingsmøder under EU's ministerråd.



Ifølge avisen er det særligt Irland, Luxembourg, Malta og Storbritannien, der stritter imod, så arbejdet ikke kan gennemføres.



Finansminister Kristian Jensen (V) bekræfter, at nogle lande har været særlig tunge at danse med i forhandlingerne. Han vil dog ikke udpege, hvilke lande det drejer sig om.



"Nogle af de her lande har desværre haft en god forretning ved at tilbyde forskellige løsninger, som blandt andet Danmark har anset for at være skatteunddragelse eller for at skabe mulighed for skatteundgåelse."



"Derfor har der været ret markante armlægninger," siger han til Politiken.



Han fortæller desuden, at det har ført til, at mange af tiltagene først begynder senere, end meningen oprindeligt var.



Ifølge referaterne har det senest skabt frustration, at Storbritannien i månedsvis har forsinket arbejdet med en sort liste, der skal være en oversigt over skattely uden for EU.



Landene forsøger at blive enige om listen, og det er planen, at den skal være klar i december.



Den sorte liste har været nævnt som et tiltag, der kan modvirke den skatteunddragelse, som lækagen ved navn Paradise Papers har afdækket den seneste uge.



Paradise Papers består af 13,4 mio. filer og dokumenter fra 1950 frem til 2016, og som primært er lækket fra advokatfirmaet Appleby, der har hovedkvarter i Bermuda.



Dokumenterne viser, hvordan penge sættes i skattely, og en række kendte er blevet afsløret i at have penge i skattelylande.



Det er blandt andet rockstjernerne Bono og Madonna, men også erhvervsgiganter som Nike, Facebook og Apple. Desuden skal den britiske dronning Elizabeth II ifølge papirerne have penge i skattely.



