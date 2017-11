LO om erhvervspakke: Hellere velfærd end billigere breezere

Relateret indhold Artikler

Der er mange gode ting i erhvervspakken, som søndag blev præsenteret af regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale.



Men de dårlige initiativer overskygger de få gode.



Det mener LO's formand, Lizette Risgaard.



"Vi er glade for, at parterne har lyttet til LO, der jo har foreslået en aktiesparekonto, der skal gøre det mere rentabelt for danskerne at investere," siger hun.



Men her stopper de positive ord fra LO. Ifølge LO har parterne valgt at finansiere pakken ved blandt andet at skære i aktiveringsindsatsen, og det er ifølge Lizette Risgaard "tosset".



"Problemet med finansieringen er, at man egentlig skærer i den aktive arbejdsmarkedsindsats, så man kan få billigere sodavand, nødder og alkohol."



Erhvervspakken betyder nemlig blandt andet, at afgifterne på nødder fjernes, og at planlagte prisstigninger på slik og vin droppes.



Emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer afskaffes ligesom tillægsafgiften på alkoholsodavand.



"Hvis vi selv kunne vælge, hvor der skulle investeres, må jeg sige, at jeg hellere vil have borgernær velfærd frem for billigere Barcardi Breezere."



"Hvis man tager pengene fra beskæftigelsesindsatsen i stedet for at hjælpe arbejdsløse tilbage i job, så mener jeg, at det er negativt for os alle og hele samfundet," siger hun.



En del af finansieringen findes også via beskæringer af DSB og i det økonomiske råderum.



Det forlød ellers, at nogle af pengene skulle hentes ved at skære i dagpengesystemet. Det skete dog ikke, og det er LO tilfreds med.



Det ville ifølge Lizette Risgaard have været "katastrofalt."



Pakken koster næste år 700 mio. kr. stigende til 2,2 mia. kr. i 2023.



/ritzau/