Kommentar: DF amputerer højere mål

Selv om regeringen kan glæde sig over, at endnu en aftale er i hus, vidner DF's ageren om, at støttepartiet i den økonomiske politik er blevet langt mere forsigtig end tidligere.



DF har både amputeret VLAK's mål om beskæring af aktieavanceskatten – og sagt nej til finansieringselementer, som kunne have skabt et større råderum.



VLAK kan dog slå på, at den samlede palet er større, end regeringen oprindeligt lagde op til. Og at mængden af initiativer fra iværksætterfradrag til afgiftslempelser derfor vil styrke erhvervslivets vilkår – også på den anden side af et valg og muligt magtskifte.



Via besparelser på DSB er trækket på råderummet nedbragt. Men andre mere kontroversielle idéer som dagpengebeskæringer har DF afvist. Regeringen har, efter ønske fra DF, forhandlet i flere omgange for at få også Socialdemokratiet med i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer.



Det kunne have øget DF's mod. Nu bliver den smallere aftale, som også De Radikale er med i, bl.a. et vidnesbyrd om DF's mishag ved alt, hvad der lugter af indirekte topskattelettelser,



Aftalen er endnu et varsel om, at DF heller ikke kommer til at lægge stemmer til noget, der ligner topskattelettelser, når resten af finansloven og personskattelettelserne skal forhandles på plads.



Over en halv mia. kr. til mere spiselige afgiftslempelser i form af en grænsehandelspakke er ikke en indrømmelse til DF, som det gør ondt på regeringen at levere.



Den slags har de borgerlige selv talt for, og Liberal Alliance kan som før slå på, at "alle skattelettelser er gode skattelettelser."



Den hårdeste men ikke overraskende bet for VLAK er opgivelsen af aktieavancelempelserne. Som ny minister i trekløverregeringen talte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) for en flad skat på 27 pct. Nu har VLAK måttet indse, at end ikke loftet for hvornår, satsen på 42 pct. sætter ind, kan forhøjes.



Skal der for alvor gang i den aktiekultur, de tre regeringspartier har efterlyst, må VLAK nu håbe, at DF står ved pejlemærket om at øge loftet til 200.000 kr. i 2022.