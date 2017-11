Regeringen sænker afgifter for 720 mio med DF og R

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale har indgået aftale om en erhvervspakke. Den fjerner blandt andet flere afgifter, der skal gøre det mindre attraktivt at handle over grænsen.



"Aftalen skal hjælpe virksomhederne. Vi vil styrke aktieinvesteringer, turisme og digitalisering, og så indeholder den også en meget ambitiøs grænsehandelspakke. Den skal sikre, at vi har nogle meget stærke virksomheder fremover," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).



Aftalen sænker og afskaffer 65 forskellige afgifter og afgiftssatser med i alt 720 mio. kr. - blandt andet på nødder, te og regnfrakker.



"Der er en række lempelser for danskerne i deres hverdag og for dansk erhvervsliv, og det kan man jo kun være tilfreds med," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).



Derudover annullerer aftalen en række planlagte afgiftsstigninger på grænsehandelsfølsomme varer som chokolade og vin, oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V):



"Det har siden dag ét været en vigtig dagsorden for regeringen at rydde op i virvaret af afgifter, vi har herhjemme. Det betyder nemlig, at danskerne kan beholde flere af deres egne penge, og at virksomhederne ikke skal bruge unødig tid og penge på bøvlet administration af mere eller mindre skøre afgifter."



Aftalen indfører også en aktiesparekonto, der skal gøre det mere attraktivt for danskere at investere i noterede aktier. Regeringen havde spillet ud med, at man skulle kunne sætte 500.000 kroner ind på kontoen.



Men det ville DF ikke gå med til. Derfor starter kontoen med et loft på 50.000 kroner med mulighed for, at det kan stige til 200.000 kroner, hvis partierne bliver enige om det, fortæller DF-formand Kristian Thulesen Dahl:



"Vores overbevisning er, at aktiemarkedet er overvurderet nu. Derfor skal man være varsom med at opfordre almindelige mennesker til at investere. Så må regeringen prøve at overvise os om, at det er en rigtig god idé."



Brian Mikkelsen glæder sig dog stadig over, at aktiesparekontoen bliver til virkelighed - selv om det bliver i en slankere udgave:



"Danskerne har milliarder stående i opsparede midler. Dem får man nu mulighed for at investere, så virksomhederne kan ansætte nogle flere mennesker," siger han.



Det var et vigtigt punkt for De Radikale at få sænket elvarmeafgiften, pointerer politisk leder Morten Østergaard.



Afgiften er i dag dobbelt så høj som energiafgiften på fossile brændsler til rumvarme, og en nedsættelse fremmer derfor grøn omstilling, pointerer han:



"Det er lykkedes at få sænket elvarme-afgiften. Derfor er det lykkedes at styrke den grønne omstilling."



En del af finansieringen findes via budgetforbedring af DSB og i det økonomiske råderum.