Aktiesparekonto starter på 50.000 og lander på 200.000 kr.

Danske aktieejere vil fra 1. januar 2019 få en aktiesparekonto. Det første år kan indsættes 50.000 kr., og det beløb stiger med 50.000 kr. årligt ind til aktiesparekontoen er fuldt indfaset til 200.000 kr. i 2022.



Aktiesparekontoen er en central del af en erhvervspakke, VLAK-regeringen har forhandlet på plads med Dansk Folkeparti og de Radikale. Det erfarer Børsen fra flere kilder.



Der er dog den krølle i forhold til stigningstakten i aktiesparekontoen, at forligskredsen hvert år skal godkende næste års stigning. Dermed er der ingen garanti for at aktiesparekontoen faktisk vil vokse til 200.000 kr. i 2022.



Selv om der har været lagt op til det fra regeringens side bliver der ikke sænket ved aktieavancebeskatningen med erhvervspakken, der forhandles søndag eftermiddag og ventes vedtaget senere søndag.



Erhvervspakken skal også sikre en lavere elvarmeafgift, et element, som de Radikale har haft med sig ind i forhandlingerne.



Desuden vil erhvervspakken rumme en grænsehandelspakke, som vil rumme ændringer af 65 afgiftssatser. Enkelte vil helt forsvinde, det gælder eksempelvis nøddeafgiften. Andre sænkes, og andre igen slipper for at blive hævet med en såkaldt indeksering ved årsskiftet. Sidstnævnte gælder eksempelvis for chokolade og kaffe.



Ifølge Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for DF vil grænsehandelspakken sænke afgifter for 565 mio. kr., skriver han på Twitter.



Finansieringen af erhvervspakken er primært råderumsfinansieret med enkelte andre kilder - men erhvervspakken kommer ikke til at medføre ændringer for dagpengemodtagere under 30 år, oplyser finansminister Kristian Jensen på Twitter.



Blandt finansieringskilderne er bl.a., at renten for overskydende skat sænkes for at hindre spekulation i indbetaling af for store forskudsbeløb til Skat.

(Opdateres)