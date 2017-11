S: Danmark skal kæmpe for nedre EU-grænse for selskabsskat

Relateret indhold Artikler

EU's medlemslande deltager i et kapløb mod bunden, når de gang på gang sænker selskabsskatten for at være attraktive for virksomhederne.



Det giver færre penge i statskasserne - og dermed også til velfærd - og derfor bør EU indføre en fælles bund under selskabsskatten, så landene ikke kan underbyde hinanden, mener Socialdemokratiet.



Partiet har fremsat et forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at arbejde for en sådan fælles bund.



"Landene er tvunget ud i et ræs mod bunden, fordi verdens store virksomheder dikterer det. Det er velfærden, der kommer til at lide under det, og det er ingen tjent med," siger formand for Folketingets Skatteudvalg og EU-ordfører Peter Hummelgaard (S).



Senest har både Holland, Sverige og Storbritannien bebudet sænkelser af selskabsskatten.



Idéen om at indføre en bund har tidligere været foreslået af EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. Kommer idéen på bordet i Bruxelles igen, er det ikke Danmark, der vil blokere.



Det forsikrede skatteminister Karsten Lauritzen (V) i et interview med Ugebrevet Mandag Morgen i slutningen af oktober.



Her kaldte ministeren også idéen "en tanke værd", fordi han deler bekymringen over, hvor "den internationale skattekonkurrence vil føre os hen".



Regeringspartiet Liberal Alliance kalder derimod idéen "meget ufornuftig". De enkelte lande skal selv fastsætte selskabsskatten, og Danmark bør sænke den, har skatteordfører Joachim B. Olsen udtalt til Ritzau.



Med sit forslag vil Socialdemokratiet tvinge den splittede regering ud af busken, betoner Peter Hummelgaard. Han har også et bud på, hvad den fælles EU-bund skal være:



"Det naturlige er at gå efter gennemsnittet af landenes selskabsskatter. Det er cirka 22 procent ligesom i Danmark. Og det er et retfærdigt niveau."



Spørgsmål: Da I havde regeringsmagten, sænkede I selv selskabsskatten. Deltog I ikke dermed også selv i "ræset mod bunden"?



"Jo, det gjorde vi. Og det er et tydeligt eksempel på, hvor skadeligt det er. Den daværende regering sænkede selskabsskatten, fordi nogle af vores nabolande også gjorde det. Og sådan kan det jo blive ved. Det er derfor, vi i Socialdemokratiet er kommet til den erkendelse, at det ikke kan fortsætte. Det er bundhamrende uretfærdigt og vil gøre det sværere for os at finansiere vores velfærd," siger Peter Hummelgaard.



Flere EU-lande er stærke modstandere af en mindstesats på selskabsskatten. Men tilhængere af forslaget sætter deres lid til EU-Kommissionen, der har lagt op til, at forslaget skal kunne vedtages med kvalificeret flertal.