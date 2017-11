Erhvervspakke snart på plads: Dagpengehug skal ikke betale lavere aktieskat

Finansminister Kristian Jensen (V) er nu så langt i forhandlingerne om en erhvervspakke, at han klart kan afvise, at lavere dagpenge skal finansiere den.



Det skriver finansministeren på Twitter.



"Forhandlinger om erhvervspakke skrider hurtigt fremad. Ingen finansiering via dagpengesystemet," skriver Kristian Jensen.



Fredag kunne det ellers læses i Weekendavisen, at lavere dagpengesats for folk under 30 år var i spil som en finansieringskilde til erhvervspakken, som ifølge regeringen bl.a. skal indeholde en sænkelse af aktieskatten og oprettelsen af en aktiesparekonto.



Pakken lander søndag



Men det er det forslag, som ifølge finansministeren nu ikke bliver til noget.



Erhvervsministeriet har desuden sendt en pressemeddelelse ud om, at erhvervspakken er gået ind i de "afsluttende forhandlinger."



Derfor forventes det, at et politisk flertal er klar til at stå bag en aftale i løbet af søndag eftermiddag.



Regeringen har ønsket at sænke aktieavancebeskatningen fra 42 til 27 pct. for aktiegevinster op til 100.000 kr. årligt. I dag betales den høje aktieskat ved lidt over 50.000 kr. i aktiegevinst.



Derudover vil regeringen lave en aktiesparekonto, hvor man nemmere kan købe og sælge aktier fra. Her har regeringen ønsket, at danskere skal kunne sætte 500.000 kr. ind på kontoen.



DF ønsker, at der højest skal kunne sættes 50.000 kr. ind på aktiesparekontoen.



Ifølge Børsens oplysninger er det VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale, der er med i aftalen om en erhvervspakke. Da forhandlingerne endnu ikke er afsluttet kan det dog nå at ændre sig.