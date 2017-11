Londons borgmester kræver udenrigsministers afgang

Londons borgmester, Sadiq Khan, siger til BBC, at den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, "er nødt til at gå af" efter en række politiske bommerter.



Borgmesteren udtaler til BBC's Andrew Marr show, at Johnson "er nødt til at gå af". Han siger, at Johnsson har krænket libyere, amerikanere, spaniere og flere andre.



Boris Johnson er blandt andet blevet stærkt kritiseret for bemærkninger om en fængslet iransk-britisk kvindelig nødhjælpsarbejder, som sidder fængslet i Iran.



Ferie eller træning



Den britiske udenrigsminister fortalte i sidste uge et parlamentsudvalg, at den britisk-iranske kvinde, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, trænede og uddannede journalister i Iran.



Kvindens familie havde sagt, at hun var på ferie med sin søn, da hun sidste år blev anholdt og beskyldt for at opildne til oprør.



Det iranske retsvæsen har i en onlineartikel søndag henvist til, at Johnsons bemærkning var et bevis for, at kvinden ikke var på ferie, som hendes familie hævder.



Khan, som er fra arbejderpartiet Labour, er en markant tilhænger af EU og støttede før den britiske EU-folkeafstemning kampagnen "Et stærkere Storbritannien i EU".



Johnson støtter Brexit



Johnson, som tidligere har været Londons borgmester, er en markant tilhænger af Storbritanniens udtræden af EU.



Den optrappede kritik af Johnson kommer på et tidspunkt, hvor der fremsættes spekulationer om, at premierminister Theresa May måske vil foretage større ændringer i sin regering i løbet af efteråret.



En række iagttagere har påpeget, at Mays svækkede autoritet i sin egen regering og i sit konservative parti går ud over Brexit-forhandlingerne.