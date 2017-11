Trump: Kim Jong-Un kalder mig gammel - jeg vil aldrig kalde ham lav og tyk

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. november 2017

Den amerikanske præsident Donald Trump har igen været på Twitter.Denne gang undrer han sig over en udtalelse fra den nordkoreanske diktator, Kim Jong-Un, som har talt om Donald Trumps alder."Hvorfor vil Kim Jong-Un fornærme mig ved at kalde mig "gammel," når jeg ALDRING vil kalde ham lav og tyk? Åh ja, jeg prøver så hårdt at blive hans ven - og måske vil det ske en dag," skriver Donald Trump, der er på en større rundrejse til en række asiatiske lande.Donald Trump og Kim Jong-Un har flere gange talt dårligt om hinanden - især i forbindelse med Nordkoreas gentagne missilafprøvninger, som blandt andet har betydet, at diktaturstaten har sendt raketter over Japan.Blandt andet har Trump kaldt Kim Jong-Un for "the little rocket man."I september holdt Kim Jong-Un en tale på koreansk, hvor han ifølge den engelske oversættelse kaldte Donald Trump for en "dotard."Der findes ikke umiddelbart et dansk ord for dotard, men ifølge CNN betyder det, en gammel senil person eller en gammel galning.Trumps tur rundt i Asien har nu ført ham til Hanoi i Vietnam, hvor præsidenten har deltaget i et topmøde i Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).I en tale på mødet sagde Trump ifølge Reuters bl.a., at det vil "være rigtig rigtig godt," hvis Trump og Kim Jong-Un blev gode venner."Det vil være en underlig ting, hvis det skete, men det er muligt," fortsætte Donald Trump i sin tale.Præsidenten har nu forladt Vietnam igen og fortsætter sin rundrejse i Asien, hvor næste stop er Filippinerne.