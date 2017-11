Trump tror på efterretninger om russisk indblanding i valg

USA's præsident, Donald Trump, har tiltro til de amerikanske efterretningstjenester trods sin tidligere skepsis om russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.



Det siger han søndag på et pressemøde i Vietnam sammen med landets præsident, Tran Dai Quang. Trump deltager i weekenden i et Apec-topmøde i det sydøstasiatiske land.



- Jeg tror rigtig meget på vores efterretningstjenester, siger Trump.



- De ledes i øjeblikket af nogle fine mennesker.



Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke præsidentvalget i USA sidste år.



På søndagens pressemøde gentager Donald Trump dog, at han fortsat tror på rigtigheden af det, som den russiske præsident, Vladimir Putin, siger.



- Jeg tror på, at han mener, at han og Rusland ikke blandede sig i valget, siger Trump.



- Hvad angår, om jeg så tror på det, så er jeg på samme side som vores efterretningstjenester, tilføjer han.



På pressemødet understreger Trump, at han mener, at det er afgørende for USA at have et godt forhold til Rusland. Samtidig antyder han, at det er på tide at fjerne nogle af sanktionerne mod Rusland.



- Det er tid til at vende tilbage til at helbrede en verden, som er knust og ødelagt.



- Dette er meget vigtige ting, siger han.



Chefer for amerikanske efterretningstjenester har orienteret kongressen, om at Rusland blandede sig i valget til fordel for Republikanerne, men Putin har gentagne gange nægtet enhver russisk indblanding.



På det fælles pressemøde med Vietnams præsident tilbyder Trump desuden at mægle i den betændte situation i Det Sydkinesiske Hav.



- Hvis jeg kan hjælpe, så er det bare at sige til. Jeg er en rigtig god mægler, siger Trump.



Kina gør krav på hovedparten af det store havområde, der er rigt på naturressourcer. Men også Vietnam og en række andre lande gør krav på øer og havområder i regionen.



Senere søndag rejser den amerikanske præsident videre til Filippinerne, hvor han de kommende dage afslutter sin næsten to uger lange Asien-rejse med deltagelse i et Asean-topmøde.



