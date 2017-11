Avis: Trump-rådgiver ville udlevere Gülen til Tyrkiet

Den særlige anklager Robert Mueller efterforsker, om præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, tog del i en plan om at udlevere en religiøs lærd til Tyrkiet.



Til gengæld ville Flynn blive belønnet med millioner af dollar.



Det skriver avisen Wall Street Journal fredag.



Det handler om Fethullah Gülen, som den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskylder for at stå bag et mislykket militærkup sidste år.



Flynn blev fyret efter kun 24 dage i Det Hvide Hus.



Michael Flynn og hans søn skulle ifølge planen modtage op mod 15 millioner dollar (96 millioner kroner) for med magt at fjerne Gülen fra hans hjem i USA og udlevere ham til den tyrkiske regering.



Det fortæller en kreds af personer, der kender til efterforskningen.



Planen er blevet afsløret i forbindelse med den efterforskning, som den særlige anklager, Robert Mueller, er i gang med. Den handler, om hvorvidt Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske valg i 2016, og om folk i Trumps kampagne tog del i det.



Flynn er central i Muellers efterforskning. Han havde sidste år møder med Ruslands ambassadør, Sergej Kisljak.



Han undlod tilsyneladende i strid med amerikansk lov at oplyse, at han arbejdede på vegne af en tyrkisk forretningsmand.



Flynn, der er general, trådte tilbage som national sikkerhedsrådgiver i februar. Først i marts orienterede han justitsministeriet om sit arbejde for tyrkiske interesser.



FBI har under efterforskningen interesseret sig for et møde i New York i december sidste år. Her diskuterede Flynn og repræsentanter for den tyrkiske regering, hvordan Gülen kunne blive fjernet og sendt til Tyrkiet. Det skriver Wall Street Journal.



Flynn og sønnen blev lovet millioner af dollar, hvis det blev gennemført.



/ritzau/Reuters