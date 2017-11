København: Radikale støtter Frank Jensen som overborgmester

Københavns nuværende overborgmester, Frank Jensen (S), kan se frem mod kommunalvalget med støtte fra Radikale Venstre.



De peger nemlig på Frank Jensen som overborgmester i Københavns Kommune. Det siger Radikales spidskandidat i København, Mia Nyegaard.



- Frank Jensen er bare det mest seriøse bud på en overborgmester i København. Vi vil som radikale gerne stå på to ben - både på det grønne, men også på vækst og ansvarlighed i forhold til økonomien.



- Det handler for os om balance, og her er Frank Jensen det bedste bud, siger Mia Nyegaard til Berlingske.



Enhedslisten har ellers set stærke ud i meningsmålingerne i København, hvorfor en socialdemokratisk overborgmesterpost kunne være truet.



Men med udmeldingen fra Radikale træder Frank Jensen et skridt tættere på posten som overborgmester.



- Som radikal kan jeg ikke se en overborgmester fra Enhedslisten og slet ikke med radikale stemmer. Der er også nogen, der skal betale festen. Det handler om økonomisk ansvar, og det tager Frank Jensen i højere grad end nogen som helst anden på rådhuset, fortæller Mia Nyegaard til Berlingske.



Mia Nyegaard var forholdsvist ukendt, inden hun trådte til som spidskandidat for De Radikale.



Men med et farvel fra den nu tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester og spidskandidat Anna Mee Allerslev (R), blev Nyegaard skubbet frem som ny spidskandidat.



Allerslev valgte at trække sig, efter at flere af hendes partifæller åbent trak deres støtte til hende. Det skete som følge af en sag, hvor hun gratis havde lånt rådhussalen i København til sin bryllupsreception.



Men nu har Nyegaard altså for alvor sat sit præg på kommunalvalget i København.



Alternativet har endnu ikke peget på en overborgmester, men står til at vælge enten Enhedslistens eller Socialdemokratiets kandidat.



/ritzau/