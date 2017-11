Når du er færdig med din uddannelse, så må du vente fire måneder, før du kan få dagpenge. Og er du under 30 år, så bliver din dagpengesats i øvrigt sat ned.



Sådan lyder dele af et forslag til finansiering af regeringens erhvervspakke, skriver Weekendavisen fredag.



Avisen er i besiddelse af et notat, hvor regeringen også peger på, at der skal ske en såkaldt harmonisering af dimittendsatsen i dagpengesystemet.



Forslagene vækker dyb bekymring hos Danske Studerendes Fællesråd.



Ifølge forkvinde, Sana Mahin Doost, er det stadig uvist, hvad den såkaldte harmonisering konkret vil betyde for den nuværende dimittendsats.



Det er ifølge Sana Mahin Doost under SR-regeringen blevet sat ned til fra 82 til 71,5 procent af de dagpenge, som andre a-kasse-medlemmer normalt er berettiget til.



- Vi har jo før hørt, at det skulle presse dimittenderne hurtigere i job, hvis man skærer i deres ydelse, men det vil være et effektløst forslag, hvor man reelt ikke tager problemerne om jobskabelse til dimittender alvorligt.



- Dette vil derimod gøre det svære for folk at leve, hvis ikke de kan finde beskæftigelse lige efter studierne. Oven i hatten vil man også stille de nyuddannede helt uden for dagpengesystemet de første måneder efter endt uddannelse, siger Sana Mahin Doost.



Hun mener, at udgiftsniveauet for mange stiger efter endt uddannelse. Derfor kan de nyuddannede ikke leve på samme lave niveau som SU'en er på.



Også Socialdemokratiet er kritisk over for finansieringsforslaget. Partiets finansordfører, Benny Engelbrecht, siger, at han ikke er blevet præsenteret for forslaget af regeringen:



- Vi vil gerne være med til at lave en vækstpakke. Men at lade arbejdsløse og nedslidte betale for lempelser af beskatningen på aktier er en helt, helt skæv måde at gøre det på.



- Vi synes også, det er mærkeligt, at vi kan læse om det her i Weekendavisen, frem for at regeringen aktivt er gået frem og sagt, hvordan de vil finansiere deres planer, siger Benny Engelbrecht.



Også i Dansk Folkeparti er man skeptiske over for store dele af regeringens forslag. Samtidig er der fortsat ikke enighed om, hvad der skal bruges penge på i erhvervspakken.



Derfor vil flere dele af regeringens finansieringsforslag formentlig aldrig blive til virkelighed.



Parterne håber at kunne nå i mål med en aftale om erhvervspakken i den kommende uge.



/ritzau/