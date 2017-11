Storbritannien har nu to uger til at skabe klarhed over deres positioner på afgørende områder i forhandlingerne om den britiske exit fra EU.



Ellers kan et EU27-topmøde i december ikke nå at give grønt lys for næste etape, der handler om fremtidens forhold.



Det er meldingen fra EU's chefforhandler, Michel Barnier, efter sjette forhandlingsrunde.



"Mit svar er ja," siger Barnier fredag på et pressemøde i Bruxelles.



Det er hans svar, da han bliver spurgt, om to uger er den tidsramme, han mener, der er til rådighed for at skabe klarhed, hvis den nuværende tidsplan skal holde.



EU27-landene vil have "tilstrækkelige fremskridt" på tre afgørende områder, før de vil gå videre til anden fase i exit-forhandlingerne.



Det handler om den økonomiske slutopgørelse. Om EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien. Og om forholdene ved grænsen i Irland.



Men hvis det glipper med nok fremskridt i december - ligesom det glippede på et topmøde i oktober - vil forhandlingerne i første fase fortsætte, lyder det fra Barnier.



/ritzau/