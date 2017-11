Trump afviser møde med Putin ved asiatisk topmøde

USA's præsident, Donald Trump, er fredag morgen dansk tid ankommet til Vietnam, hvor han deltager i et topmøde i den økonomiske samarbejdsorganisation for lande ved Stillehavet og i Asien, Apec.



Trump deltager i topmødet som en del af sin omfattende tur til Asien, hvor han indtil videre har besøgt Japan, Sydkorea og Kina.



Ved topmødet i Danang i Vietnam er Ruslands præsident, Vladimir Putin, også til stede, og der har været snak om et møde mellem Trump og Putin.



Det bliver ifølge Det Hvide Hus dog ikke til noget.



"I forhold til et møde med Putin, så har der aldrig været et bekræftet møde. Der kommer ikke til at være et møde, da det ikke kan lade sig gøre i forhold til deres kalendere," siger Sarah Sanders, talsmand i Det Hvide Hus.



"De kommer til at være det samme sted. Er det muligt, at de støder på hinanden? Ja, det er helt sikkert muligt og sandsynligt," tilføjer hun.



Men et officielt møde bliver det altså ikke til. I hvert fald hvis man spørger Det Hvide Hus. Ifølge nyhedsbureauet Reuters arbejder Kreml dog fortsat på at få et møde mellem Trump og Putin stablet på benene.



/ritzau/