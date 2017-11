Kina vil fjerne udenlandske ejerbegrænsninger for landets banker

Relateret indhold Artikler

Kina vil fjerne begrænsningerne for udenlandsk ejerskab for landets banker og selskaber inden for formueforvaltning, så selskaber med base uden for Kina fremover har mulighed for at blive majoritetsaktionærer.



Det fortæller den kinesiske vicefinansminister Zhu Guangyao på en briefing i Beijing ifølge Bloomberg News.



Ifølge mediet kan udenlandske investorer i øjeblikket maksimalt have en ejerandel på 25 pct., og i de nye regler vil landet også sikre sig, at der fremover er de samme standarder for indenlandske og udenlandske ejere af de kinesiske banker.



Samtidig vil Kina fjerne ejerskabsbegrænsningen for eksempelvis livsforsikringsselskaber over en årrække - efter tre år skal grænsen løftes til 51 pct. for forsikringsselskaberne, og efter fem år skal begrænsningen helt falde bort.



Regeringen er i øjeblikket ved at lave et udkast til de nye regler. Zhu Guangyao afviste at komme med et konkret bud på, hvornår reglerne vil blive lanceret, men han fortalte ifølge Bloomberg, at de ville komme "meget snart".



/ritzau/FINANS