Løkke jokede med kommunale møgsager og Schlüter

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lavede torsdag sjov med et par møgsager fra den igangværende valgkamp til kommunalvalget og tidligere statsminister Poul Schlüter.



Det gjorde Løkke i forbindelse med en reception i Statsministeriet for samtalebogen "Statsministrene", som kommer i forlængelse af en tv-serie af samme navn.



Det er Politikens Forlag, som havde lejet sig ind i Statsministeriet. Og med et smil på læben konstaterede Løkke det som det første, da han holdt tale.



- Det er ikke os, der betaler for det her. Det er vigtigt at fortælle, når man lægger lokaler til arrangementer, sagde Løkke, mens de fremmødte slog ud i latter.



Henvisningen var ikke til at tage fejl af. Og det må formodes, at Løkke har fulgt godt med i kommunalvalgkampen i hovedstaden.



Her har gratis leje af lokaler i rådhuset i forbindelse med en bryllupsreception blandt andet været medvirkende til, at Anna Mee Allerslev i sidste måned forlod politik.



Hun var ellers beskæftigelses- og integrationsborgmester samt spidskandidat for De Radikale.



Onsdag kunne Venstres spidskandidat i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, så fortælle, at hun også ville betale for lokaler i rådhuset. Dem havde hun lånt gratis i forbindelse med sin bryllupsreception i 2012.



Meldingen fra Lonning-Skovgaard kom, efter at en Voxmeter-måling for Ritzau havde vist, at Venstre står til en halvering i København.



Foruden Løkke er det de fire eksstatsministre Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, som medvirker i tv-serien og bogen.



Schlüter var også mødt op til bogreceptionen. Og han måtte også finde sig i vittigheder fra Løkke.



- Schlüter var den, der kom bedst ud af det, sagde Løkke med henvisning til tv-programmerne, som blev vist på DR1 tidligere i år.



- Du var den, der fik mest ud af det. I hvert fald, når det kom til konfekt og chokolade. Men desværre er der ikke fraklip fra udsendelserne. De er i hvert fald ikke sendt endnu.



- For så kunne vi have set, at Schlüter fik mest ud af det, sagde Løkke - igen til stor morskab for de fremmødte.



Det er Anne Sofie Kragh og Michael Dyrby, som står bag tv-serien og bogen.



/ritzau/