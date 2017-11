Løkke om degradering af Lunde Larsen: Der skulle ryddes op

Fiskeriområdet blev taget fra Esben Lunde Larsen (V) i august efter flere historier om kvotekonger.



Der var et behov for at få ryddet op, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et samråd torsdag.



- Jeg vurderede, at der var et presserende behov for at få ryddet op, og at et skærpet og vedvarende politisk fokus var afgørende for det arbejde.



- Ressortomlægningen muliggjorde en frisk start med Miljø- og Fødevareudvalget.



- Det havde ikke være tilstrækkeligt tillidsfuldt, siger statsministeren.



Lars Løkke Rasmussen har afsat en time til at lade sig udspørge om, hvorfor han for tre måneder siden flyttede fiskeriområdet væk fra Esben Lunde Larsen over til Karen Ellemann.



- Hverken ministeriet eller offentligheden har fået et retvisende billede af kvotekoncentrationen, slår statsministeren fast.



Kvotekongerne er et navn, der er blevet hæftet på en gruppe af fiskere, som sidder på en stor del af de danske fiskekvoter.



Enhedslisten finder timingen for flytningen af ressortområdet påfaldende.



Tre dage efter skulle Esben Lunde Larsen i samråd. Det var indkaldt efter historier om, at ministerens tilbageholdelse af oplysninger i sagen havde været mere systematisk, end det var kendt.



/ritzau/