Trump og Xi underskriver forretningsaftaler for milliarder

På andendagen af den amerikanske præsident Donald Trumps officielle besøg i Kina har de to lande offentliggjort forretningsaftaler til en samlet værdi på over 250 mia. dollar.



Det svarer til over 1,6 mia. danske kr.



Det rapporterer flere nyhedsbureauer torsdag.



Alene torsdag blev der ved en ceremoni med de to magtfulde mænd underskrevet aftaler for 206,5 mia. dollar. Deriblandt kontrakter om levering af amerikanske flymotorer og bildele til Kina.



Der blev også offentliggjort flere store aftaler mellem kinesiske producenter af mobiltelefoner og amerikanske leverandører.



Den slags kontraktunderskrivelser er nærmest et fast indslag, når udenlandske ledere aflægger besøg i Kina, skriver AP.



Parterne satte også navn på en samarbejdsramme for skifergas og en hensigtserklæring om industriel udvikling.



Kinas præsident, Xi Jinping, lover samtidig, at landet vil være mere åben over for udenlandske virksomheder, deriblandt amerikanske, skriver Reuters.



Donald Trump ankom sammen med sin hustru, Melania, til Beijing onsdag. Her fik parret blandt andet lejlighed til at besøge Den Forbudte By med præsident Xi som guide.



Forinden var området, der figurerer på Unescos verdensarvsliste, blevet lukket af for almindelige turister.



/ritzau/