Britisk udviklingsminister går af efter sag om møder i Israel

Den britiske udviklingsminister, Priti Patel, meddeler, at hun træder tilbage.



Det gør hun, efter at hun har fået kritik for at holde møder i Israel, uden at hendes regering kendte til det. Hun undskylder i et brev over for premierminister Theresa May og den øvrige regering.



Patel stod ifølge britiske medier til at blive afskediget som minister, efter at hun under en ferie i Israel i august havde 12 hemmelige møder med israelske politikere - uden at hun informerede sin regering.



Derefter pressede hun på for at få sendt bistandsmidler til den israelske hær i Golanhøjderne, selv om det ville være i strid med britisk politik at give pengestøtte til den israelske hær i besatte områder.



Patel er en markant tilhænger af brexit og er populær i store dele af det konservative parti.



Det er den anden minister, som den britiske regering mister på kort tid.



I sidste uge forlod Michael Fallon sin post som forsvarsminister. Det var i kølvandet på en sag, hvor han er beskyldt for "upassende opførsel" over for en kvinde. Sagen lå 15 år tilbage i tiden.



Tirsdag blev Boris Johnson presset til at undskylde bemærkninger, som han har fremsat om en fængslet kvindelig nødhjælpsarbejder i Iran. Hans udtalelser siges at have forværret nødhjælpsarbejderens situation over for de iranske domstole.



/ritzau/Reuters