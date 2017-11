Venstres spidskandidat vil betale for lån af rådhussal

Venstres spidskandidat ved kommunalvalget i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, vil nu betale for lån af rådhussalen i forbindelse med sin bryllupsreception.



- Jeg betaler, så snart jeg får en regning fra kommunen, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til TV2 Lorry.



Hun har gentagne gange sagt til pressen, at hun afventer den interne og eksterne undersøgelse af sagen. Men nu vil hun altså betale tilbage.



Anna Mee Allerslev gik af som beskæftigelses- og integrationsborgmester og spidskandidat for De Radikale i sidste måned.



Det gjorde hun efter en række møgsager.



Allerslevs exit kom blandt andet, efter at det kom frem, at hun havde lånt lokaler på rådhuset kvit og frit til sin bryllupsreception i august.



Ifølge Cecilia Lonning-Skovgaard satte hun for syv uger siden selv gang i processen for at få betalt for lokalerne, hun brugte til sin bryllupsreception i 2012.



Hvor meget hun skal betale, ved hun dog ikke.



- Det har jeg ikke kunnet få oplyst endnu. Og jeg har to gange efterfølgende rykket for at få en regning, siger Cecilia Lonning-Skovgaard til TV2 Lorry.



Almindelige borgere skal betale minimum 65.000 kroner for at låne rådhussalen. Men Cecilia Lonning-Skovgaard fik som den første politiker mundtligt lov til at låne salen.



I dag mener hun dog ikke, at det er fair.



- Nej. Og spørger du, om jeg igen ville holde en reception, hvor jeg går ud fra, at jeg kan gøre det uden at betale for det, så er svaret selvfølgelig nej, siger hun.



Hun erkender, at sagen kunne være blevet håndteret bedre.



- Det er klart, at jeg er ny spidskandidat, og der er også nogle ting, som jeg skal lære i forhold til pressehåndtering. Og ja - noget af det her kunne godt have været håndteret kønnere, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.



