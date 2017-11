EU: Bilers CO2-forurening skal sænkes med 30 procent

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU

Fra 2030 bør biler, der bliver solgt inden for EU's grænser, udstøde betydeligt færre klimagasser end i dag.



Det fremgår af et nyt forslag fra EU-Kommissionen, der bliver fremlagt på et pressemøde onsdag i Bruxelles.



For nye biler og varevogne skal CO2-udledningen være 30 procent lavere end det mål, man har sat for 2021, lyder forslaget.



Kommissionen håber på at påvirke europæiske bilproducenter til at fokusere mere på salg af elbiler i fremtiden.



Det er et ambitiøst mål, påpeger Maroš Šefčovič, der er næstformand i kommissionen med klimaunionen under sig.



"EU bliver nødt at stoppe op og satse mere innovativt på området. Bilen blev opfundet her i Europa, og den bør også blive genopfundet her," siger han.



Målet for 2021 er, at alle biler kun forurener med 95 gram CO2 for hver kørte kilometer.



Det vil begrænse personbilers gennemsnitlige CO2-udledning til omkring 67 gram per kørte kilometer i 2030 ifølge kommissionens forslag.



I 2016 udledte nye biler i EU i gennemsnittet 118 gram CO2 per kilometer. Det er et stykke over målsætningen i 2015 på 130 gram per kilometer.



Forslaget skal nu drøftes og forhandles blandt Europa-Parlamentet og medlemslandene, der skal udforme det endelige resultat.



/ritzau/