Når der 21. november er kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, er flere af dem, som indfinder sig i stemmeboksen, ikke danskere.



362.779 af de stemmeberettigede er således udenlandske statsborgere, der bor i Danmark. Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.



Det svarer til otte procent af det samlede vælgerkorps på 4.558.460 personer.



Men det er langt fra alle udlændinge, der bruger deres stemmeret.



Ved seneste kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 trak bare 34 procent af de udenlandske statsborgere gardinet for i stemmeboksen for at sætte sine krydser.



Det kan der ifølge Yosef Bhatti fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, være flere årsager til.



Han forsker i valgdeltagelse ved kommunalvalg.



- De her mennesker er typisk vokset op i et andet land og har derfor ikke den samme tilknytning til det danske politiske system og partierne.



- Samtidig er der nogen, der kommer fra ikke-demokratiske lande, så de skal jo først til at lære, hvordan hele systemet fungerer.



- Endelig er der nogen, der kun har været her i kort tid og kun har tænkt sig at være her i kort tid. Der giver det god mening for dem, hvis man ikke lige får stemt, når man alligevel snart skal rejse væk, siger Yosef Bhatti.



/ritzau/