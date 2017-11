Berlusconi genopstår som Lazarus fra de døde

Han er genopstået fra de døde, lyder det spøgefuldt i Italien om højrepolitikerne Silvio Berlusconi, efter at hans parti og støtter i weekenden vandt valget stort på Sicilien.



Sejren ved regionalvalget på Sicilien tilskrives i høj grad den nu 81-årige Berlusconi.



"Berlusconi er i live," lyder en overskrift i den højreorienterede avis La Verita.



Den landsdækkende avis Corriere della Sera bringer en karikaturtegning, hvor man ser Berlusconi i ligklæder blive hejst op af graven som Lazarus i Det Nye Testamente.



Berlusconis kandidat til topposten i Sicilien, Nello Musumeci, vandt med 40 procent af stemmerne over komikeren Beppe Grillos Femstjernebevægelse. Regeringspartiet Det Demokratiske Parti endte langt bagefter.



Det ses som et vigtigt forspil til parlamentsvalget i Italien, der finder sted til maj.



Sexskandaler preller af



Berlusconis store genkomst kommer, mens der rundt om i den vestlige verden er kontant afregning over for mænd, der bruger deres magt til at forgribe sig på kvinder.



Det var afsløringen af Hollywood-produceren Harvey Weinstein, der blev startskuddet.



Men det preller helt af på Berlusconi, der er kendt for sin vilde fester med deltagelse af unge kvinder over og under den kriminelle lavalder.



"Uheldigvis er dette et land, hvor den, som bryder den seksuelle etik, bliver beundret," siger historikeren Anna Foa.



Hun skriver sammen med andre kvinder en månedlig udgave af Vatikanets avis, L'osservatore Romano.



Bunga-bunga



Berlusconis fester, der går under navnet Bunga-Bunga, mere end antyder, at det handler om sex i rå form.



Han har stadig retssager, der venter ham, men heller ikke det har forhindret ham i at genopstå.



Han er blandt andet tiltalt for at have bestukket folk til at tie om hans seksuelle forhold til unge kvinder. Men han blev frikendt i en anden sag om at have haft sex med en mindreårig.



Berlusconi kan ikke selv opstille i et politisk embede, fordi han i 2013 blev dømt for skattesvindel.



"Berlusconi er som en brugt bil, hvor der følger en garanti med. Du ved, hvad du får," siger Giovanni Orsina, der er professor i samtidshistorie på Luiis Univeristet i Rom.



"Selv en person, der er 81 år gammel og har gået gennem alle disse ting og skandaler, kan synes tiltrækkende. Ikke på grund af hans egen styrke, men på grund af andres svaghed," vurderer han.



/ritzau/Reuters