Wall Street rotter sig sammen om kritik af Storbritannien

Flere amerikanske finansielle kæmper som JP Morgan, Goldman Sachs og HSBC, der alle opererer i London, advarer mod mulig masseflugt fra Storbritannien i den nærmeste fremtid.



På Wall Street hersker der udbredt enighed om, at brexit-forhandlingerne går for langsomt, og at den britiske regering er for ustabil.



Det skriver Financial Times.



Advarslerne blev lækket fredag i forbindelse med USA's handelsministers, Wilbur Ross', besøg i London.



Savner klare udmeldinger



Storbankerne frygter for fremtidens forretningsklima i Storbritannien, hvor temperaturen er betinget af Storbritanniens forhold til EU efter brexit. Flere savner klare udmeldinger fra en splittet britisk regering.



"Der var diskussioner om manglen på fremgang i brexit-forhandlingerne samt mulige politiske scenarier," siger en talsperson, der er bekendt med sagen, til Financial Times.



Amerikanske banker har været blandt de mest højtråbende kritikere af brexit. Goldman Sachs' administrerende direktør, Lloyd Blankfein, har skrevet på twitter, at han ser frem til at "bruge meget mere tid" i Frankfurt efter brexit.



Planlægger massiv udflytning



Ifølge talspersoner, der har fulgt de lukkede møder mellem Wilbur Ross og bankerne tæt, er diskussionerne præget af uvished om fremtiden, der får bankerne til at planlægge massiv udflytning af arbejdspladser, kapital og infrastruktur, hvilket hidtil ikke har været på tale i ligeså stort omfang.



City of London Corporation, der er den overordnede myndighed i det finansielle distrikt City of London, vurderer, at de næste tre måneder vil være afgørende for, hvorvidt storbankerne flytter op mod 10.000 arbejdspladser eller ej.



/ritzau/FINANS