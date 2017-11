EU tager åle-strid med i forslag til Nordsø-fiskekvoter

EU-Kommissionen lægger op til at indføre et forbud mod kommercielt fiskeri af europæiske ål i EU-farvande.



Det fremgår af kommissionens forslag for næste års fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsøen.



Mere præcist er det fiskeri af europæiske ål på mere end 12 centimeter, som kommissionen fokuserer på.



I oktober diskuterede EU's fiskeriministre kommissionens forslag om et totalforbud mod ålefiskeri i Østersøen. Men det afviste fiskeriministrene, som foretrækker en fælleseuropæisk løsning.



Nu tager kommissionen striden op igen. Forslaget skal diskuteres blandt EU's medlemslande i december og kvoterne skal gælde fra 1. januar 2018.



Ud over åleforbuddet lægger kommissionen op til at fastholde torskekvoten i Kattegat og nedsætte andelen af tunge i Skagerrak og Kattegat.



Men mange af de bestande, som eksempelvis torskekvoten i Nordsøen, der er vigtige for dansk fiskeri, er endnu ikke med.



Det er blandt andet, fordi de er et led i fiskeriforhandlingerne mellem EU og Norge.



Det er Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der rådgiver EU med hensyn til at fastsætte kvotebestandene.



ICES er et samarbejde mellem biologer, som rådgiver ud fra princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte.



Der er her, man har vurderet, at der er et behov for at indstille ålefiskeriet, til man ser en klar fremgang i bestanden.



/ritzau/