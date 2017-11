Trump til Nordkorea: Vi bruger enorm magt hvis nødvendigt

Under et besøg i Sydkorea advarer præsident Donald Trump Nordkorea om, at USA er klar til at bruge sin overvældende militærmagt, "hvis det bliver nødvendigt".



Det fortalte han under et fælles pressemøde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.



Det kan blive nødvendigt for at "forhindre den nordkoreanske diktator i at true menneskeliv så meningsløst".



Trumps 24 timer lange besøg i Sydkorea bringer ham tæt på den frontlinje, som er af afgørende betydning for USA: Det måske atombevæbnede Nordkorea.



Nordkorea har tidligere i år gennemført atomprøvesprængninger og testaffyringer af langtrækkende raketter.



På pressemødet opfordrede Trump Nordkorea til at "gøre det rigtige", da han blev spurgt, om han vil følge et diplomatisk spor i forhold til Nordkorea.



- Jeg ser nogen bevægelse, siger han, men han ønsker ikke at gå nærmere ind på, hvad det handler om.



Trump og hans kone, Melania, landede på Osan-flybasen uden for hovedstaden Seoul til det 24 timer lange besøg.



Ifølge Det Hvide Hus skal Trumps besøg demonstrere amerikansk beslutsomhed i forhold til Nordkorea.



Mange i Sydkorea frygter lige som mange andre i regionen, at Trumps til tider voldsomme udfald over for Nordkorea kan få situationen ud af kontrol.



Den amerikanske præsident advarede for nylig i en tale til FN, at USA kan blive nødt til at "tilintetgøre" Nordkorea.



Det er et sprog, som Sydkoreas præsident mener er upassende.



Moon blev valgt tidligere i år på et løfte om at bruge diplomati over for Nordkorea.



- I sidste ende må det løses, det løser sig altid, det er nødt til at blive løst, lød det kortfattet fra Trump efter et møde med amerikanske og sydkoreanske officerer.



/ritzau/Reuters