Efter svensk nej laver Danmark tilføjelse til nye id-kort

Økonomi- og indenrigsministeriet laver nu en tilføjelse til de nye identifikationskort, så rejsende bliver sikret direkte adgang til Sverige.



1. november blev de nye kort lanceret, så borgere uden kørekort kan slippe for at have passet med i byen, hvis de skal vise legitimation.



Kortene ville også kunne anvendes i forbindelse med indrejse til Sverige, lød den oprindelige vurdering.



I Sverige var holdningen dog en anden. Danske statsborgere kan ikke rejse direkte ind i landet, lød det, fordi kortet ikke indeholder oplysninger om nationalitet.



Det skal der nu laves om på ifølge en ny orientering fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA). Det skriver mediet News Øresund, der dækker Sverige og Danmark.



Allerede fra 1. december træder ændringerne i kraft, så kortet vil indeholde oplysninger om nationalitet.



Legitimationskort fås hos kommunen og kan bruges som legitimation i en række situationer som alternativ til pas eller kørekort.



Men det kan ikke bruges til at rejse rundt i Schengen-landene.



- Legitimationskortet har imidlertid ikke generelt til formål at fungere som rejselegitimation, herunder som en erstatning for pas ved rejser i Schengen, oplyser ministeriet.



Alle borgere, der er fyldt 15 år, kan søge om at få udstedt legitimationskortet. Venter man til 1. december med at søge, får man altså opført sin nationalitet på kortet også.



Man får udstedt kortet ved at møde op hos Borgerservice i sin bopælskommune med 150 kroner som betaling.



/ritzau/