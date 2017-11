Kristian Jensen: EU-bankunion skal gøres færdig hurtigt

Danmark får lettere ved at deltage i EU's bankunion, hvis arbejdet handler om at undgå fejl i stedet for at betale for hinandens fejl.



Det siger finansminister Kristian Jensen (V) på vej ind til et møde med EU's eurogruppe, hvor blandt andet bankunionen er på dagsordenen.



- Jeg håber på, at man vil have fokus på, at bankunionen skal færdiggøres hurtigt.



- Det er vigtigt, at landene hver især arbejder med risikoreduktion, og at man ikke bare forlader sig på, at andre vil samle regningen op, hvis der sker en krise igen, siger han.



Det er obligatorisk for de 19 nuværende eurolande at deltage i bankunionen. Danmark overvejer at gå med. Men det skal først afgøres i 2019.



Nemmere at vurdere, når vi kender unionen



- Det er nemmere for os at vurdere situationen, hvis vi ved, hvad det er for en bankunion. Jeg giver ingen odds på det, siger ministeren.



Han peger på, at det vil være lettere at få Danmark om bord i bankunionen, hvis hvert land skal rydde op i deres finansielle institutioner.



Idéen bag er at føre et fælles banktilsyn. Det skal skabe større sikkerhed omkring bankerne i EU.



Særligt skal unionen sikre, at fremtidens bankproblemer ikke skader almindelige kunder, statskasser eller euroen.



Den blev oprettet i kølvandet på finanskrisen for at styrke euroen mod økonomiske chok.



Normalt er Danmark ikke repræsenteret, når eurogruppen samles. Men dagens møde er et led i forberedelsen til et eurotopmøde i december, hvor alle EU-medlemslande bortset fra Storbritannien deltager.



Vil gerne være med



- Med til bordet bringer jeg en interesse i, at vi gerne vil være med i de dele af det europæiske samarbejde omkring økonomi, hvor vi har mulighed for det.



- At holde eurosamarbejdet åbent de steder hvor vi kan - ved eksempelvis bankunionen - det, synes vi, er meget positivt, siger Kristian Jensen.



Et af de elementer, der stadig mangler i bankunionen, er en fælles europæisk indskydergaranti. Det skal sikre kundernes penge i tilfælde af krak.



I sidste måned foreslog EU-Kommissionen en mere gradvisning indfasning af den fælles indskydergaranti.



/ritzau/