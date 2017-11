Relateret indhold Aktieordbog

Donald Trump har over weekenden påbegyndt sin Asien-tur, og markedet vil mandag holde skarpt øje med, om der føjes endnu et kapital til den retoriske blodsudgydelse med Nordkorea.



- Fra et politisk standpunkt lover Trumps Asien-tur øget volatilitet med en ventet tilbagevenden af den hårde retorik over for Nordkorea, siger Joshua Mahony, markedsanalytikerer ved IG, ifølge Marketwatch.



De amerikanske aktiefutures handles mandag stort set uændret. Det stgier med beskedne 0,1 pct. og indikerer, at de amerikanske børser kan åbne ugen med små udfald.



Mandag kan der komme fokus på Teva Pharmaceutical efter rygter om en investering fra milliardæren Len Blavatnik.



- Teva Pharmaceutical kan komme i fokus i dagens handel efter forlydender om, at milliardæren Len Blavatnik overvejer at investere 3 mia. dollar i selskabet.



- Len Blavatnik ejer The Access Group, der blandt andet er ejer af Warner Music Group, oplyser Sydbank i en kommentar.



Hilton Worldwide kan også komme i fokus, efter at Wells Fargo ifølge Sydbank har sænket sin anbefaling af selskabet til "market perform" fra "outperform", mens kursmålet er blevet hævet til 78 dollar fra tidligere 70 dollar.



Derudover kan der mandag også komme fokus på Berkshire Hathaway, som fredag efter børslukketid aflagde regnskab for tredje kvartal.



Heri løftede selskabet sløret for, at orkanerne Harvey, Irma og Maria samt jordskælvet i Mexico havde kostet selskabet 3 mia. dollar før skat, hvilket betød en nedgang i nettoresultatet på 43 pct.



/ritzau/FINANS