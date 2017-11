Paradise Papers: USA's handelsminister affejer kritik af bånd til Rusland

USA's handelsminister, Wilbur Ross, afviser kritik og mulige uregelmæssigheder omkring sine investeringer i et shippingselskab med tætte bånd til den russiske præsidents indercirkel.



Det skriver en journalist fra BBC på Twitter efter et interview med ministeren. Det sker efter afslørende læk til den tyske avis Süddeutsche Zeitung om Ross og hans relation til selskaberne Navigator og Sibur.



- Det faktum, at Sibur tilfældigvis kaldes et russisk selskab, betyder ikke, at det er ondt, siger Ross ifølge journalisten.



Ross ejer via andre selskaber 31 procent af Navigator Holdings, som ifølge avisen New York Times tjener millioner af dollar på at transportere russisk gas for Sibur. Sibur har ligeledes forbindelse til russiske forretningsfolk, der er omfattet af USA's sanktioner efter den russiske annekteringen af Krim.



Wilbur Ross valgte, da han blev minister, at beholde sin aktiepost i shippingvirksomheden.



/ritzau/Reuters