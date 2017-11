Belgisk domstol fastsætter høring om Puigdemonts udlevering

Carles Puigdemont, den catalanske eksleder, og fire andre eksministre skal møde i retten i Belgien 17. november.



Her skal de høres i sagen om Spaniens krav om udlevering.



Udleveringskravet er en følge af deres rolle i den løsrivelsesproces, som der blev banet vej for, da catalonierne 1. oktober stemte om uafhængighed.



Retsmødet er ifølge en domstolskilde fastsat til fredag 17. november klokken 14 i et retslokale i Bruxelles.



Natten til mandag sendte en belgisk undersøgelsesdommer Puigdemont og fire andre ministre på fri fod.



Det skete efter et ti timer langt retsmøde, oplyste den belgiske anklagemyndighed.



Løsladelserne skete på betingelse af, at Puigdemont og de fire tidligere ministre ikke forlader Belgien uden en dommers tilladelse.



- Næste skridt i sagen bliver, at de fem tiltalte skal stilles for en undersøgelsesdommer inden for de næste 15 dage, oplyste anklagemyndigheden i en erklæring.



Belgien har 60 dage til at afgøre, om de fem skal udleveres til Spanien.



Puigdemont havde søndag morgen kort efter klokken ni meldt sig selv til politiet i Belgien.



Det skete, efter at Spanien fredag havde udstedt en europæisk arrestordre på de fem.



Den spanske premierminister, Mariano Rajoy, har udskrevet valg til et nyt parlament i Catalonien 21. december.



Puigdemonts parti, PDeCAT, oplyste søndag, at det vil opstille ham som kandidat til valget.



En talsmand for Rajoys regering har opfordret Carles Puigdemont til at stille op.



