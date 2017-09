EU-forhandler bekymret over britisk udspil om irsk grænse

EU's brexit-forhandler, Michel Barnier, er bekymret over det britiske udspil om fremtidens grænse mellem Irland og det britiske Nordirland.



Det siger Barnier torsdag på et pressemøde i Bruxelles halvanden uge før starten på fjerde runde i forhandlingerne om den britiske exit fra EU.



- Det, jeg ser i det britiske papir om Irland og Nordirland, bekymrer mig, siger Barnier.



- Storbritannien ønsker, at EU suspenderer anvendelsen af sine love, sin toldunion og sit indre marked på det, der vil blive en ydre grænse for EU, siger han.



Michel Barnier mener, at briterne ønsker at bruge Irland som en slags forsøgsordning for fremtidens toldforhold mellem EU og Storbritannien.



- Det kommer ikke til at ske, siger Barnier.



- Kreativitet og fleksibilitet kan ikke blive på bekostning af det indre marked og toldunionens integritet, siger han.



At undgå en hård grænse, der kan sætte den nordirske fredsproces på spil, er et af de vigtigste punkter i exit-forhandlingerne.



De to andre er de fremtidige rettigheder for EU-borgere i Storbritannien og omvendt og den økonomiske afregning.



Michel Barnier understreger på ny, at det, som 28 EU-lande har vedtaget sammen, må respekteres af alle 28.



- Der er tusinder af mennesker, interessenter, virksomheder, borgere, universiteter og laboratorier. De har startet projekter på grundlag af de løfter, der er givet af de 28 medlemslande, siger EU-forhandleren.



- Man kan ikke have 27 til at betale for det, som 28 har besluttet, siger han.



Men forhandlingerne går trægt. Så trægt, at Barnier er bange for, at tiden løber fra forhandlingerne.



- Jeg er parat til at skrue op for rytmen i forhandlingerne, siger Barnier.



Målet er, at lederne for de 27 lande, der bliver i EU, på et topmøde i oktober skal beslutte, om der er sket "tilstrækkelige fremskridt" på de vigtigste områder.



Hvis der er det, kan forhandlingerne om rammerne for fremtidens forhold gå i gang.



/ritzau/