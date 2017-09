DF går udenom regeringen: Togfonden udvides

Togfonden udvides med yderligere to milliarder kroner. Det har et flertal udenom regeringen aftalt.



Aftalen står Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF bag.



- Forligspartierne pålægger derfor regeringen at ændre finansloven, så forligspartiernes beslutninger er afspejlet heri, siger Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet.



Interessant er især DF's rolle. Regeringens støtteparti er i modsætning til de tre regeringspartier - Venstre, Liberal Alliance og De Konservative - med i togfonden.



Aftalen om udvidelsen kommer på dagen, hvor regeringens finanslov for 2018 førstebehandles i Folketinget.



Ved at tilføre ekstra to milliarder kroner sikres finansiering af projekterne i togfondens fase 1.



I den fase indgår blandt andet at sikre timedrift med tog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg.



Med de nye midler har togfondens fase 1 i alt godt 15 milliarder kroner.



Aftalen falder også på plads, mens regeringen prøver at lande en aftale om bilafgifter. Det glæder De Radikale.



- Mens regeringen sidder og roder rundt med, hvordan de skal give skattelettelser på dyre biler, så har vi heldigvis også en række partier i Folketinget, som kan lave fornuftige aftaler om at investere i fremtidens jernbane, siger transportordfører Andreas Steenberg (R).



