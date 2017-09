Av: Bilsalget dykker med 60 pct sidst i august

De danske bilhuse står mere eller mindre tomme i disse uger, efter at regeringen har varslet et stort indgreb i bilafgifterne.Den sidste uge i august, hvor regeringens planer om at lette skatten til 100 pct. på biler, er antallet af nye registreringer hele 1700 biler - eller omkring 60 pct. - lavere end samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks StatistikSer man på hele august, er bilsalget faldet med 14 pct i forhold til juli.Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit, vurderer, at der er tale om et kollaps."Det er det største månedlige fald registreret siden 2012, hvor en række ændringer af registreringsafgiftsloven gav store månedlige udsving i bilsalget," siger Tore StramerHan fortsætter: "Forklaringen på det kraftigt faldende bilsalg i august er helt oplagt, at der igennem store dele af august var tiltagende rygter om, at regeringen var på trapperne med et nyt forslag om at lette registreringsafgiften."Da det blev klart den 23. august via lækkede dokumenter i Politiken, at regeringen sigtede efter at lave én enhedssats på 100 pct. i stedet for de nuværende 105 og 150 pct., gik bilsalget så næsten helt i stå. Men Tore Stramer understreger, at bilbranchen næppe går helt i sort, selv om der ikke er politisk afklaring af, hvor det hele lander."Det bliver der formentlig ikke grædt store salte tårer over i bilbranchen. Erfaringerne viser således, at der er lagt op til et meget kraftigt rekyl i bilsalget, når en ny aftale om en lavere registreringsafgifter er faldet på plads," siger Tore Stramer.Og udover det udskudte bilsalg kommer der formentlig også nye bilkøbere på banen, når registreringsafgiften på et tidspunkt er lettet, vurderer Nykredits cheføkonom.