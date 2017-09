Kinas Xi lover Trump at kæmpe for atomvåbenfrit Nordkorea

Kina forsøger med fredelige midler og dialog at håndtere krisen på Den Koreanske Halvø, hvor Nordkorea den seneste tid har affyret flere testmissiler.



Det forsikrer Kinas præsident, Xi Jinping, i en telefonsamtale med USA's præsident, Donald Trump, onsdag ifølge Xinhua.



Kina har fortsat som mål at gøre Nordkorea atomvåbenfrit, siger Xi ifølge det kinesiske nyhedsbureau.



Regeringen i Beijing tillægger et planlagt besøg af Trump senere på året stor betydning. Det skriver Xinhua ifølge Reuters.



USA er nært allieret med Sydkorea. Amerikanerne har opstillet våben og et missilforsvar i landet.



Efter samtalen siger Trump, at Kinas præsident "er 100 pct. enig med mig".



Den amerikanske præsident, som tidligere har truet Nordkorea med "bål og brand", anlægger nu en mere afdæmpet holdning.



Et militært indgreb er ikke "vores førsteprioritet", siger han.



"Vi må se, hvad der sker," siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AP.



Så sent som tirsdag sagde den amerikanske præsident i en samtale med den britiske premierminister, Theresa May, at "tiden ikke var inde til at tale med Nordkorea".



"Alle muligheder er åbne," sagde Trump til May.



Styret i Nordkorea testede i weekenden en meget kraftig bombe, som ifølge stats-tv skulle være en brintbombe.



Eksperter har konstateret, at søndagens sprængning var ti gange stærkere end nogen af de foregående prøvesprængninger.



Nordkoreas våbentest er blevet mødt med fordømmelser fra hele verden.



I forrige uge affyrede Nordkorea et missil, der fløj hen over Japan, hvilket skabte stor bekymring i det østasiatiske land.



/ritzau/