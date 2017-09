Facebook: Russiske konti købte 3000 reklamer under amerikansk valgkamp

Relateret indhold Artikler

Hundredvis af falske Facebook-konti, der efter alt at dømme blev oprettet fra Rusland, investerede under den amerikanske præsidentvalgkamp omkring 100.000 dollar på reklamer på det sociale medie.



Reklamernes formål var tilsyneladende at skabe debat og splid i befolkningen om omstridte emner som våbenkontrol og racerelationer.



Det oplyser Facebook onsdag.



Meldingen understøtter amerikanske efterforskeres teori, om at Rusland forsøgte at påvirke udfaldet af præsidentvalget gennem sociale medier.



I alt er der tale om 470 konti, der alle stammer fra organisationen "Troll Farm". Organisationen er baseret i St. Petersborg og er kendt for at promovere Kremls interesser gennem falske nyheder på sociale medier.



Det siger to kilder, der har kendskab til sagen.



De knap 500 konti købte flere end 3000 reklamer mellem juni 2015 og maj 2017.



I reklamerne blev der ikke direkte henvist til nogle af præsidentkandidaterne eller det amerikanske valg. Reklamerne førte dog til, at "opsplittende budskaber" blev forstærket gennem de sociale medier.



Det oplyser Facebooks sikkerhedschef, Alex Stamos, i en pressemeddelelse.



Facebook har afleveret en rapport med oplysningerne til de amerikanske myndigheder.



Demokraten Mark Warner, der er med i en senatskomité, der undersøger Ruslands eventuelle indblanding i valget, siger, at Facebook har orienteret komitéen.



Han understreger dog, at han vil have flere oplysninger fra selskabet.



"Jeg har mange flere spørgsmål til Facebook, og jeg har mange spørgsmål til Twitter (et anden stor social medieplatform, red.)," siger han.



Facebook stødte på de falske konti under en revision af selskabets reklamesalg.



Ud over de 470 konti, der tilsyneladende er oprettet i Rusland, opdagede selskabet udgifter for 50.000 dollar til 2000 reklamer, der "muligvis stammer fra Rusland", siger Alex Stamos.



/ritzau/AP